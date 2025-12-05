Se presentó oficialmente el Cuerpo Interdisciplinario de Asistencia a la Defensa Pública

En un acto institucional considerado un hito para el fortalecimiento del servicio de defensa penal en Salta, el Defensor General de la Provincia, Dr. Martín Díez Villa, presentó oficialmente el Cuerpo Interdisciplinario de Asistencia a la Defensa Pública (CIADP), un organismo técnico–científico creado para acompañar y reforzar la labor de los Defensores Oficiales Penales en el marco de la inminente aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia.

El encuentro contó con la presencia de todos los Defensores Oficiales Penales del Distrito Judicial Centro y del Interior, quienes siguieron la presentación tanto de manera presencial como a través de las transmisiones virtuales dispuestas para las dependencias del interior. Acompañaron también autoridades del Ministerio Público de la Defensa: el Dr. Jorge Musa, secretario de Derechos Humanos del Área Penal; el Dr. Juan Medrano, secretario de Superintendencia; y el Dr. Gustavo Vitale, reconocido jurista penal y ex Defensor Público, invitado especialmente para la ocasión.

En su presentación, el Dr. Díez Villa subrayó que la creación del CIADP responde a la necesidad institucional impostergable de garantizar la igualdad de armas frente al Ministerio Público Fiscal en el nuevo escenario procesal acusatorio, eminentemente adversarial y de oralidad plena.

“El sistema que se pone en marcha requiere que la defensa pública cuente con capacidades propias, recursos técnicos propios y especialistas propios. El CIADP no es un complemento, sino una herramienta imprescindible para asegurar un ejercicio eficaz de los derechos y las garantías de las personas sometidas a proceso penal”, destacó el Defensor General.

En esa línea, la reforma penal abre una etapa en la que las decisiones judiciales se resolverán principalmente en audiencias orales, donde los planteos técnicos, la interpretación de evidencia científica y la capacidad de respuesta inmediata serán determinantes para la estrategia defensiva.

Un equipo técnico–científico de alto nivel

El CIADP fue diseñado como un cuerpo interdisciplinario especializado, con funciones que abarcan la investigación, la elaboración de la teoría del caso defensiva, la producción y el análisis de la prueba, y el control técnico de los informes periciales aportados por la contraparte.

Según explicó Díez Villa, el organismo estará integrado inicialmente por profesionales con formación forense en áreas clave como Investigación Judicial, Genética Forense, Química Legal y Toxicología, Medicina Legal (médicos forenses, psiquiatras y genetistas), Criminalística, Informática Forense, Psicología y Antropología Forense.

Cada área cuenta con funciones específicas, desde el examen de evidencia digital, genética o toxicológica, hasta el análisis de lesiones, reconstrucción de hechos, elaboración de perfiles, estudios de cadena de custodia, evaluación de testigos y acompañamiento en audiencias o juicios, según lo requiera cada caso.

El protocolo de actuación establece además procedimientos estrictos de intervención, estándares de calidad técnica, lineamientos de redacción de informes, mecanismos de preservación de evidencia, supervisión institucional y criterios de asignación según la complejidad de los casos.

Durante el acto, se recordó también que se encuentra operativa la Oficina de Gestión de la Defensa (OGD), que funciona como nexo con la Oficina Judicial para la coordinación de audiencias y aspectos operativos del sistema de oralidad. El CIADP y la OGD integrarán una estructura de apoyo técnico que permitirá a los defensores concentrarse en la estrategia jurídica sin desatender las exigencias del modelo acusatorio.

El protocolo de actuación del CIADP fue concebido como un instrumento dinámico, sujeto a revisiones periódicas para adaptarse a los avances científicos y tecnológicos, y a las necesidades que surjan de la práctica diaria en las defensorías penales.

Con la presentación formal del CIADP, la Defensoría General de Salta avanza en la consolidación de un modelo de defensa técnicamente robusto, moderno y acorde a los estándares de un sistema acusatorio adversarial.

El fortalecimiento institucional que implica la puesta en marcha del CIADP, sumado a la articulación con la OGD y a la incorporación de referentes técnicos, marca un nuevo capítulo para el Ministerio Público de la Defensa, que se prepara para afrontar con mayor capacidad, rigor profesional y herramientas especializadas los desafíos que impone el nuevo modelo procesal penal de la provincia.