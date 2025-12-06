Semifinales del Clausura 2025: Cruces, días y horarios

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó la programación de las semifinales del Torneo Clausura 2025, que tendrán como protagonistas a Boca Juniors, Racing, Gimnasia y Estudiantes de La Plata, los cuatro equipos que continúan en la pelea por el penúltimo título de la temporada.

Boca vs. Racing: el primer cruce, en la Bombonera

La instancia se abrirá el domingo 7 de diciembre, cuando Boca Juniors y Racing se enfrenten desde las 19 en la Bombonera. El encuentro será dirigido por Darío Herrera, quien viene de arbitrar la final de la Copa Libertadores en la que Flamengo superó a Palmeiras. Acompañarán al juez principal Cristian Navarro y Sebastián Raineri como asistentes, mientras que Sebastián Martínez será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Silvio Trucco y Fabrizio Llobet.

El duelo marcará la apertura oficial de las semifinales y promete un marco imponente en La Boca, con dos equipos que llegan en alza y buscan disputar una nueva final local.

Gimnasia vs. Estudiantes: clásico platense en día feriado

La segunda semifinal se jugará el lunes 8 de diciembre, feriado nacional, por disposición de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades solicitaron que el clásico platense se dispute ese día debido a que el fin de semana coinciden en la región dos conciertos masivos y una carrera de TC, lo que impedía garantizar un operativo de seguridad adecuado.

El choque entre Gimnasia y Estudiantes tendrá lugar a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El árbitro será Facundo Tello, acompañado por Pablo Acevedo y Diego Bonfá como asistentes, y por Sebastián Zunino como cuarto árbitro. En el VAR estarán Lucas Novelli y Gastón Suárez.

Se trata de una semifinal cargada de historia, rivalidad y tensión, que definirá a uno de los finalistas del Clausura en el clásico más apasionante del fútbol argentino.

Qué pasa en caso de empate

La LPF informó que, tanto en el partido de Boca vs. Racing como en el de Gimnasia vs. Estudiantes, en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios se disputará un suplementario de 30 minutos. Si la paridad persiste, la clasificación a la final se definirá mediante serie de penales.

Cronograma completo

Domingo 7 de diciembre 19:00 — Boca vs. Racing

TNT Sports / ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Silvio Trucco

Lunes 8 de diciembre (feriado) 17:00 — Gimnasia vs. Estudiantes

TNT Sports / ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Unas semifinales con clásicos y emoción garantizada

Con dos cruces de altísima rivalidad —Boca vs. Racing y un clásico platense decisivo—, las semifinales del Clausura 2025 prometen ser uno de los momentos más intensos del fútbol argentino en el cierre del año. La expectativa es máxima, los estadios estarán colmados y los finalistas se definirán bajo un formato que no deja margen para el error.