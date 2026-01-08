Hora por hora: El exigente cronograma de la pretemporada viral de Deportivo Riestra en Pinamar

Deportivo Riestra volvió a ser noticia en pleno verano al difundir el intenso cronograma de su pretemporada en Pinamar, con entrenamientos que arrancan de madrugada y se extienden hasta la noche.

El club, que debutará ante Boca en la primera fecha del Apertura 2026, compartió el detalle de una rutina que rápidamente se viralizó en redes sociales por su alto nivel de exigencia.

El equipo dirigido por Gustavo Benítez permanece en la ciudad costera hasta el 10 de enero y ya completó varias jornadas de trabajo extremo, con prácticas en la arena y bajo el sol.

El cronograma completo contempla actividades desde las 3 de la mañana hasta después de las 21, con cuatro turnos de entrenamiento programados a las 3.15, 7.00, 10.30 y 16.45.

El plantel llegó a Pinamar el domingo 4 de enero con una nómina de 28 futbolistas. En el transcurso de la semana, el club confirmó la incorporación del arquero Iván López, quien arribó a préstamo desde Deportivo Armenio para convertirse en alternativa de Ignacio Arce.

Riestra se prepara para un arranque exigente en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga. Su debut será el domingo 25 de enero, cuando visite a Boca en La Bombonera desde las 18.30. Cuatro días más tarde, el jueves 29, jugará su primer partido como local ante Defensa y Justicia, a partir de las 17.00, por la segunda fecha del torneo.