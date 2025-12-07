"Te voy a violar, te voy a matar y después te voy a descuartizar", la feroz amenaza de un norteño a su ex que clama por ayuda

DENUNCIA. La joven acudió a la Policía santiagueña en busca de ayuda, exhibiendo los mensajes que le envió el violento sujeto, afectado por el consumo de drogas.

Una joven acompañante terapéutica santiagueña, cansada de las amenazas y el hostigamiento de su ex pareja, se presentó ante la policía y lo denunció: "Te voy a violar, te voy a matar y después te voy a descuartizar", son algunos de los mensajes que recibe.

El grave caso de violencia de género se conoció en la jornada de ayer cuando la víctima —de 20 años, residente en el barrio Sargento Cabral de la capital de Santiago del Estero— se presentó en la policía y acusó penalmente a su ex, un sujeto de apellido Moyano con domicilio en El Polear de la ciudad aledaña de La Banda.

Según consta en la denuncia de la víctima, estuvo en relación con el acusado por varios meses y el vínculo finalizó en el mes de junio, ya que el acusado consumía sustancias tóxicas y era una persona violenta.

La joven explicó que desde entonces Moyano —quien no acepta la ruptura— la acosa y amenaza para que retomen el vínculo. Según dijo la damnificada, este le envía mensajes o la llama constantemente.

Cuando ella no responde, los mensajes llegan a través de las redes sociales y siempre son del mismo tenor: "Si yo te llego a ver con otro, te voy a matar". "Te voy a violar, te voy a matar y después me mato yo", sostiene.

La joven profesional expresó que su ex en reiteradas oportunidades le dijo que la matará y la descuartizará para deshacerse de su cuerpo. Sosteniendo que él no tiene miedo porque "tiene contactos".

Hasta entonces, los ataques eran verbales, pero según la víctima advirtió que su ex pareja deambula por inmediaciones de su domicilio, por lo que teme por su integridad física y la de su familia, ya que también son parte de las amenazas de su ex. /El Liberal

