Boom importador en electrodomésticos: Precios más bajos, fábricas cerradas y empleo en caída

El reciente cierre de la planta de Whirlpool en Pilar volvió a exponer una transformación profunda en el sector de electrodomésticos argentino, que atraviesa su momento más crítico desde la apertura comercial impulsada en el último año. Mientras las importaciones se disparan y presionan a la baja los precios, la producción nacional se hunde y la industria manufacturera pierde empleo a ritmo acelerado.

De acuerdo con datos del INDEC, la fabricación industrial cayó 4,4% desde el inicio del gobierno de Javier Milei y 4,1% respecto de noviembre de 2024 , pico de actividad del actual ciclo. Dentro de las divisiones más afectadas se encuentran textiles e indumentaria, metales, autos, maquinaria y equipo, sectores particularmente expuestos al ingreso de productos extranjeros.

La fabricación de electrodomésticos, contenida dentro de la categoría "maquinaria y equipo", es uno de los rubros más golpeados. Un informe de la consultora Analytica reveló que la producción de aparatos de uso doméstico está 23% por debajo del promedio 2016-2023 (excluyendo 2020) y en niveles mínimos históricos .

A diferencia de otras actividades, donde la baja demanda explica el retroceso, en este caso la variable decisiva es la liberalización del comercio. Según Analytica, la demanda de electrodomésticos se mantiene firme desde 2020 gracias al crédito y a una fuerte desaceleración en los precios. Las importaciones de heladeras crecieron 387,1% y las de lavarropas 924,2% entre enero y octubre de 2025 , comparado con igual período del año pasado.

Ese fenómeno tuvo un efecto directo en los precios internos: en la Ciudad de Buenos Aires, los electrodomésticos aumentaron 78,4% desde noviembre de 2023, frente a una inflación acumulada del 259,3%. El resultado es un abaratamiento relativo del 50%, lo que explica el mayor consumo pero agrava la competencia para las fábricas locales.

La contracara es contundente. Solo en el primer trimestre de 2025, el sector perdió 1.316 empleos , según la Secretaría de Trabajo. Empresas nacionales, como Visuar, señalaron que el crecimiento del mercado fue absorbido casi por completo por productos importados, relegando la producción local en segmentos clave como heladeras y lavarropas.

El caso de Whirlpool sintetiza la crisis. La firma estadounidense había inaugurado en 2022 una planta destinada a producir 300.000 lavarropas anuales, con el objetivo de exportar el 70%. Diez días atrás anunció su cierre y el despido de 220 trabajadores, atribuyendo la decisión a la pérdida de competitividad y al ingreso masivo de equipos provenientes, principalmente, de China. A partir de ahora, la marca solo comercializará productos importados y realizará servicio técnico en el país.

Frente a este escenario, especialistas advierten que el debate no puede reducirse a precios más bajos para el consumidor. Señalan que es clave revisar la productividad, la incorporación de tecnología y los procesos industriales para evitar un deterioro irreversible del empleo y del entramado productivo, y evaluar el equilibrio entre ventajas para la demanda y costos sociales y económicos para la industria nacional.