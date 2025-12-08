¿Cuándo es el próximo feriado en diciembre de 2025 y qué día cae?

Con la llegada del feriado del 8 de diciembre, muchos argentinos ya empiezan a mirar el calendario para saber cuándo será el próximo día de descanso antes de que termine 2025.

El último feriado nacional del año será el jueves 25 de diciembre, cuando se festeja la Navidad. Esta fecha es inamovible y está contemplada en la ley 27.399, que regula los feriados y fines de semana largos en el país.

Qué se conmemora el 25 de diciembre y cómo se vive en la Argentina

El 25 de diciembre es una de las celebraciones más importantes del cristianismo, ya que recuerda el nacimiento de Jesús. En la Argentina, como en gran parte del mundo, la fecha se vive con reuniones familiares, cenas especiales y el clásico brindis de medianoche.

Este feriado es inamovible, lo que significa que no se traslada a otro día, y suele ser el momento elegido para compartir con seres queridos y cerrar el año con alegría.

¿El 24 de diciembre es feriado?

Aunque la Nochebuena es una de las noches más esperadas, el 24 de diciembre no es feriado nacional en la Argentina. Sin embargo, en muchos sectores, como la administración pública, bancos y algunos comercios, la actividad suele reducirse o finalizar al mediodía para que todos puedan prepararse para la celebración.

Lo mismo ocurre con el 31 de diciembre, cuando se despide el año con la tradicional cena de Noche Vieja. Tampoco es feriado, pero muchas empresas y organismos ajustan sus horarios.

El 24 de diciembre no es feriado.

El primer feriado de 2026 y cómo se definen los fines de semana largos

El 1° de enero será el primer feriado nacional de 2026, al marcar el inicio de un nuevo año y otro día de descanso para la mayoría de los argentinos.

Aunque todavía no se oficializó el calendario completo de feriados para 2026, la ley vigente permite al Poder Ejecutivo sumar hasta tres feriados puente para fomentar el turismo y los fines de semana largos. Además, el Decreto 314/2025 establece que los feriados trasladables que caigan sábado o domingo podrán moverse al lunes siguiente o al viernes anterior, según lo decida la Jefatura de Gabinete.

Resumen: los últimos días clave de diciembre 2025

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible, último asueto nacional del año).

24 y 31 de diciembre: No son feriados nacionales, pero suelen tener horarios reducidos en algunos sectores.

Con estos datos, ya podés organizar tus últimos días de descanso del año y planificar cómo cerrar el 2025 en familia o con amigos. /TN