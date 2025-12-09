Turismo: “Mover los feriados al lunes daría más margen para planificar viajes de 3 o 4 días”

Pasado el último fin de semana largo del año, Día de la Inmaculada Concepción, Salta volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del país, recibiendo cerca de 20.000 visitantes, generando un impacto económico de más de $6.000 millones.

InformateSalta se comunicó con el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia, Facundo Assaf, quien indicó que al ser un fin de semana cerca de las fiestas, las expectativas eran moderadas.

Si bien hubo llegada de turistas, fue un finde moderado, como consecuencia de la recesión, de la pérdida del poder adquisitivo de un mercado importante como Buenos Aires, dijo Assaf.

En un balance de año sobre los fines de semana largo, contó que fue difícil el 2025 para el turismo como para muchos sectores económicos marcados por la recesión, Salta tiene un mercado distribuido en un 70% nacional y 30% extranjero, lo cual explica el porqué se vio afectado el sector.

El dólar jugó un papel importante, ya que, al estar atado para controlar la inflación, los dejó en muchos momentos del año poco competitivos para el mercado extranjero: “Como Cámara creemos que tenemos que ser lo más realista posible, porque nos va a permitir tener un diagnóstico acertado para tomar decisiones”.

“Se han conseguido avances importantes, Salta está siguiendo la estrategia para consolidarse en el mercado internacional”.

A pesar que fue un año complejo, la Provincia lleva adelante estrategias para posicionarse a nivel internacional y expandir aún más el mercado: “Se puede ver con la apertura de nuevos mercados, nuevas rutas aéreas. Este año empezó a volar a Asunción, se mantiene Lima, el 2 de enero llega al sur de Brasil, en septiembre el vuelo a Panamá de Copa Airlines”.

Estas medidas, más las mejoras en el aeropuerto local, la reducción del 20% de la alícuota de ingresos brutos y la exención impositiva para las agencias de viajes permiten sostener la competitividad de las empresas y responden a estrategias, que, pensando a mediano plazo, pueden consolidar a Salta como destino internacional, el cual es uno de los desafíos del sector turístico.

“Uno de los objetivos es distribuir la composición de mercado, no dejando de atender al nacional que es muy importante, sino haciendo que crezca el extranjero”.

Fin de semana XXL

Para mejorar y potenciar a los fines de semana largo, el lunes es el día que mejor impactaría en la estrategia para promover el turismo: “Sí funcionaron bien este año los fines de semana largo y los extendidos mucho más porque hemos observado que se repitió una tendencia, el turismo de escapada, viajes cortos de 3, 4 días. En ese sentido sí es mejor que un fin de semana XXL lo pasen al lunes a diferencia de que empiece el viernes, porque hay mucha gente también que trabaja los sábados la mañana”.

Este cambio daría mayor margen de planificación al turista para su escapada.