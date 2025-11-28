Salta suma una nueva ruta aérea: LATAM comenzará a volar a Cusco

Según se publicó este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, Salta sumará una nueva ruta aérea.

A través de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó a la empresa LATAM Airlines Perú a explotar 15 nuevas rutas internacionales para vuelos de pasajeros y carga.

Salta cuenta actualmente con una ruta aérea de esa empresa, la que une a la provincia con Lima. Ahora sumará una ruta a Cusco, pueblo andino emblemático donde está el Machu Picchu.



Según informaron desde el área de Transporte de la Nación, estas nuevas rutas son posibles gracias a los convenios bilaterales vigentes entre la República Argentina y la República del Perú, y del Memorándum de Entendimiento por Cielos Abiertos firmado en 2024.