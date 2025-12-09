Salta recaudó más de $6.000 millones durante el fin de semana largo

Salta volvió a destacarse como uno de los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo, logrando cifras que reflejan un importante movimiento turístico y un impacto directo en la economía provincial.

Según datos oficiales del Ministerio de Turismo y Deportes, la provincia recibió cerca de 20.000 visitantes, quienes registraron una estadía promedio de 2,5 noches y generaron un impacto económico superior a los $6.000 millones, beneficiando a toda la cadena de servicios vinculada al sector.

El arribo de turistas se vio impulsado por la sólida conectividad aérea, que contabilizó más de 9.200 ingresos a través del Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Los destinos con mayor nivel de ocupación y actividad fueron Ciudad de Salta, San Lorenzo y La Caldera, que registraron un notable movimiento en hotelería, gastronomía y circuitos turísticos. Museos, peñas, senderos, parques, ferias y diversos atractivos vivieron jornadas de alta demanda, mientras que la gastronomía local se reafirmó como uno de los puntos más valorados por quienes visitaron la provincia.

El crecimiento sostenido responde, además, al trabajo de promoción turística, con campañas nacionales, acciones digitales y estrategias coordinadas entre el sector público y privado, que buscan mantener a Salta competitiva durante todo el año.