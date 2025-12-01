Bettina Romero reapareció: Defendió las macetas y le dijo “imbécil” a Fayón

Entrevistada por Martín Grande, Bettina Romero, cuestionó la intendencia de Emiliano Durand, se refirió a su primo Emilio Fayón y defendió la compra de macetas.

La exintendenta, Bettina Romero, aseguró que no cambió en nada y no oculta nada. En este sentido, apuntó contra el actual intendente Emiliano Durand. Defendió su gestión asegurando que dio todo y puede caminar tranquila por la ciudad sin ningún problema.

“Las macetas eran algo simple: era ver cómo hacemos para que en las platabandas no se estacionen motos que generan peligro y volver más bonitos ciertos lugares” expresó la ex jefa comunal en relación a la compra. Además, justificó que la inversión de $30 millones en macetas, fue para cuestiones de seguridad, “aunque lo hayan tomado como una pavada”.

“Fayón es un imbécil que está pagando las consecuencias a título personal”

Romero afirmó que la gestión de Emiliano Durand, no sufrió por las lluvias, debido a todas las obras que se hicieron durante su gestión. Como ejemplo, se refirió a las defensas de Juan Manuel de Rosas.

En relación a su futuro político, aseguró que hay mucha gente que la sigue acompañando y el 2027, será un buen año. “Voy a colaborar siempre, la política no es sólo un cargo, es también opinar” expresó. Así, evitó confirmar si será candidata o no.

En relación a la causa contra Emilio Fayón, quien está acusado por el presunto acopio de mercadería para ayuda social en su domicilio, afirmó “que es un imbécil que está pagando las consecuencias a título personal”. Se despegó de su primo, asegurando que en su gestión el trabajo social, fue intachable.

“Las macetas eran algo simple"

“La justicia ha demostrado que esto fue algo de este hombre, de un imbécil que tomó una decisión unilateral. Es un problema de él, no tiene que ver con la gestión”, agregó.