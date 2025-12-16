Donatón solidario: En tres días, buscan sumar 160 donantes para reforzar el stock de sangre

Donar sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cada día, hospitales y centros de salud dependen de la solidaridad de donantes voluntarios para atender emergencias, cirugías y tratamientos complejo.

En ese contexto, el Centro Regional de Hemoterapia de Salta lanzó una campaña especial de donación de sangre con el fin de reunir 160 donantes voluntarios entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre. "Cumplimos 16 años y lo celebramos haciendo lo que mejor sabemos: salvar vidas", indicaron.

La Dra. Cintia Chauque, del Centro de Hemoterapia, en diálogo con InformateSalta, explicó que la iniciativa apunta a reforzar el stock provincial en una época del año en la que suele registrarse una baja en la concurrencia. “Diciembre y enero son tiempos difíciles en cuanto a donantes, por eso reforzamos este tipo de acciones para asegurar el abastecimiento de sangre en toda la provincia”, señaló.

Según indicó, actualmente se necesitan todos los grupos sanguíneos. “Si bien el cero positivo suele ser el más demandado, en este momento estamos convocando a todos los grupos”, afirmó.

“Con un solo gesto se pueden salvar muchas vidas”

Al ser consultada sobre la meta de 160 donantes, indicó que surge de un análisis estadístico basado en años anteriores y en el promedio de concurrencia habitual.

La campaña se desarrollará durante tres días consecutivos en la sede ubicada en Bolívar 687, sin necesidad de turno previo. La atención será de jueves y viernes de 7 a 17 horas, y el sábado de 7 a 12.

¿Quiénes pueden donar?

Pueden hacerlo todas las personas de entre 16 y 75 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que no padezcan enfermedades graves.

Antes de cada donación se realiza una entrevista médica y un control clínico. Se recomienda asistir desayunado si la donación es por la mañana, o luego de una comida liviana si es por la tarde.

Donar, salva vidas

Finalmente, la profesional destacó que en los últimos años se observa una mayor conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, aunque remarcó que aún es necesario seguir trabajando para derribar mitos y sostener el compromiso solidario de la comunidad.







