Cristian Velazco, el hombre de 35 años que habría partido junto a la adolescente Abril Romero Miranda de 17 años -entonces 16-, es identificado con alerta azul internacional.

La notificación azul de Interpol se utiliza para buscar, identificar u obtener información sobre una persona de interés en una investigación criminal. La lista de notificaciones azules de Interpol contiene una lista de personas buscadas por sospecha de cometer delitos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el pasado 15 de diciembre, la joven fue hallada después de casi tres meses de búsqueda, según el relato de Jorgelina Miranda, su madre, Velazco la habría "dejado sola cerca de una playa" y ahora es una persona de interés en el caso.

Es que el hombre mayor de edad ahora es identificado con una notificación internacional utilizada para localizar, identificar o recabar información sobre una persona de interés en una investigación penal.

El señalado cuenta con denuncias de violencia de género en su contra y él mismo fue mencionado en una supuesta carta de despedida de Abril.

Anteriormente, la familia realizó un comunicado en donde reclamaron: "A Abril se la llevó de su casa un adulto violento, el 18 de septiembre, fue engañada y manipulada por Cristian Velazco de 35 años".

El texto refiere al hombre salteño con el que la joven convivió por dos meses, lo que concluyó con una denuncia por violencia de género y, el pasado 18 de septiembre, cuando se la vio por última vez, la menor le dejó una carta a su mamá donde indicó que se fue junto a "el amor de su vida".

Por tanto, el escrito remarcó que Velazco cuenta con "antecedentes de secuestro y violencia de género".