Alpine se queda sin un sponsor clave: Un escenario desafiante para Franco Colapinto

Alpine afrontará la temporada 2026 de la Fórmula 1 sin el respaldo de uno de sus socios tecnológicos más importantes. La escudería dejará de contar con el apoyo de Microsoft, una de las empresas más valiosas del mundo, que no continuará como patrocinador a partir del próximo año.

La salida de la compañía estadounidense, valuada en alrededor de 2,9 billones de dólares según Forbes, ya era conocida en el ambiente, pero marca un cambio significativo para el equipo que integra Franco Colapinto junto a Pierre Gasly.

El vínculo entre Alpine y Microsoft no estaba centrado solo en lo comercial, sino principalmente en el desarrollo tecnológico. La escudería utilizaba Microsoft Azure para el análisis y monitoreo de datos, una herramienta clave para detectar fallas, optimizar el rendimiento del auto y tomar decisiones técnicas durante la competencia.

Además, Alpine se apoyaba en Microsoft Cloud, un sistema que permitía centralizar información y mantener conectados a más de mil integrantes del equipo en tiempo real, agilizando el trabajo entre ingenieros, mecánicos y desarrolladores.

A lo largo de los años, los monoplazas de Alpine lucieron distintos productos de la empresa, como Copilot, su plataforma de inteligencia artificial, y Xbox, vinculada al mundo del gaming. Microsoft acompañó a la estructura desde 2012, incluso en la etapa en la que el equipo competía bajo el nombre de Lotus y luego como Renault.

Por el momento, no hay confirmación sobre cuál será el próximo destino de Microsoft dentro de la Fórmula 1, aunque trascendieron rumores que la vinculan con el futuro ingreso de Cadillac a la categoría.