Royón aseguró que Salta es ejemplo en la lucha contra “la industria del juicio”

La senadora nacional por Salta, Flavia Royón, participó del plenario de debate del proyecto de modernización laboral, que contó con la participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Durante la exposición del funcionario nacional en defensa del proyecto de modernización, la salteña hizo referencia a la conocida industria del juicio. Ejemplificó el caso de Salta y cómo se pudo avanzar en contra de esto.

La representante de Primero Los Salteños sostuvo que se debe trabajar en mecanismos de control para aplicar sanciones efectivas. Pero también incluir profesionales que intervengan en bajar la litigiosidad por cuestiones laborales.

“Cada dos juicios, uno es por accidente de trabajo y no está previsto en este proyecto de ley, un mecanismo de control. En Salta, se redujo de forma ejemplar con la incorporación de un equipo forense” aseveró la senadora nacional ante los funcionarios.

Detalló que el número de litios en Jujuy es de 113, mientras que en Salta solamente son tres. Algo que fue asentido por el senador por esa provincia, Ezequiel Atauche, quien estaba presente en el plenario.

“En Salta no hay, no quiero decir un negocio, pero todos cobran por eso: médicos, peritos” aseguró sobre la raíz a dónde apunta, es decir, desarmar la industria del juicio. Por último, sugirió que “sería interesante incluir en la órbita federal un caso modelo como el de Salta”.