ANSES: Adelantan el cronograma del próximo enero para jubilados, pensionados, AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en sus principales prestaciones a partir de enero de 2026. El incremento alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, como la AUH y el SUAF, en línea con el último índice de inflación difundido por el INDEC.

De acuerdo con el organismo estadístico, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre registró una suba del 2,5%. Ese porcentaje es el que se toma como referencia para los aumentos previstos por la Ley de Movilidad vigente.

Con la actualización del 2,5%, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $349.303,33. En caso de que el Gobierno nacional confirme el pago del bono extraordinario de $70.000, los ingresos quedarán de la siguiente manera:

- Jubilación mínima: $349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60

- Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04

Nuevos montos de AUH y SUAF desde enero

Las asignaciones familiares también reflejarán el ajuste inflacionario en el primer mes del año. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, ANSES continúa pagando el 80% del total mensual, mientras que el resto se liquida tras la presentación de la Libreta.

Los valores actualizados serán:

- AUH: $125.529,58

- AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

- Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer tramo): $61.252

- Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $199.433,02

- Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

Cuándo cobran los jubilados con haberes mínimos en enero 2026

- Documentos finalizados en 1: a partir del día 12 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 2: a partir del día 13 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 3: a partir del día 14 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 4: a partir del día 15 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 5: a partir del día 16 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 6: a partir del día 19 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 7: a partir del día 20 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 8: a partir del día 21 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 9: a partir del día 22 de enero de 2026

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima en enero 2026

- Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del día 23 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del día 26 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del día 27 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 28 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 29 de enero de 2026

Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas en enero 2026

- Documentos finalizados en 0 y 1, a partir del día 9 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 2 y 3, a partir del día 12 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 4 y 5, a partir del día 13 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 6 y 7, a partir del día 14 de enero de 2026

- Documentos finalizados en 8 y 9, a partir del día 15 de enero de 2026

Calendario de pagos de ANSES: cuándo se cobra la AUH y SUAF

- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

- Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre

- Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre

- Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre

- Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

- Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre

- Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre

- Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre. /eltucumano