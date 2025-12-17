Revelan un llamado de River a Messi que sacudió el mercado

Lionel Messi pasa las fiestas en Rosario junto a su familia mientras atraviesa el parate competitivo con Inter Miami, y en ese contexto surgió una versión que sorprendió al mundo del fútbol. Según trascendió, el club de Núñez se comunicó con el entorno del futbolista para sondear una eventual llegada al país, una chance que en su momento fue considerada.

La información indica que la posibilidad de jugar en el ámbito local fue evaluada por el propio rosarino durante algunos períodos sin actividad oficial, especialmente cuando el calendario de la liga estadounidense le otorgaba varios meses sin competencia. Sin embargo, esa alternativa no terminó de consolidarse como un plan concreto.

El debate volvió a instalarse a partir de recientes regresos de figuras de la Selección al fútbol argentino, lo que reavivó la expectativa de los hinchas sobre una presencia del mejor jugador del mundo antes del cierre de su carrera. En ese marco, se aseguró que el interés no se limitó a un solo club y que hubo contactos exploratorios en distintos momentos.

Con la temporada de la MLS finalizada, Messi no volverá a jugar oficialmente hasta fines de febrero, situación que históricamente alimentó rumores sobre préstamos temporales para mantener ritmo competitivo, algo previsto en algunos contratos del fútbol norteamericano.

De todos modos, las señales actuales indican que una experiencia en el país no está entre las prioridades inmediatas del capitán, y que cualquier decisión futura estaría más vinculada a su continuidad en el exterior de cara al Mundial 2026. La versión, aunque impactante, quedó por ahora como una historia que ilusionó por un instante y volvió a encender la imaginación del fútbol argentino.