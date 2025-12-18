Hoy tratarán el proyecto que busca penas más duras para trapitos en Salta

Hoy en la Cámara de Senadores de Salta se tratará el proyecto de ley que propone endurecer las sanciones para los trapitos.

En este proyecto que involucra a estas personas que realizan cobros ilegales por estacionamiento, se propone un aumento en la pena de arresto: la sanción actual es de 20 días y se solicitaría hasta 40 días.

Este incremento de arresto se daría solo para casos particulares: cuando la persona afectada sea mujer o cuando se realice la actividad en eventos de concurrencia masiva o zonas cercanas a grandes parques o paseos públicos.

El proyecto que ya cuenta con la aprobación de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, también prevé que los arrestos sean de cumplimiento efectivo cuando involucren a jefes, coordinadores u organizadores de esta actividad, informó El Tribuno.

Quien promovió este proyecto que busca garantizar la seguridad y tranquilidad de los salteños y turistas, fue el exsenador Gustavo Carrizo, sosteniendo que surge para responder a una necesidad de los vecinos.

El intendente capitalino también se expidió al respecto y apoyó este proyecto, marcando que es necesario dotar de herramientas a la justicia y los efectivos policiales para hacer frente a estas prácticas ilegales.