Dos pitbulls atacaron a un vecino de Orán: “Uno no me soltaba la pierna”

Un vecino de Orán pasó momentos de tensión y susto cuando fue atacado por un par de perros mientras trabajaba.

Marcelo Fernández fue la victima de los canes, quien en ese momento se encontraba visitando a una clienta por trabajo en calle Los Cedros a metros de calle Chacho.

Según relató a Arriba Todo el Mundo, el pasado lunes 17, mientras llevaba adelante su actividad comercial, fue atacado por dos perros pitbull: “Ni siquiera había bajado de mi moto cuando los dos perros me atacaron”.

“Uno no me soltaba la pierna, lo que motivó que una vecina tuviera que intervenir para que me suelte”.

Por lo que pudo conocer tras testimonios de vecinos, no es la primera vez que estos canes atacan, ya que anteriormente otros vecinos fueron víctimas, ante la mirada de los dueños que viven a metros y no llevarían adelante ningún tipo de intervención.

“Lo que a mí me preocupa es que algún día ataquen a algún niño y tengamos que lamentar una desgracia. Estamos a tiempo de prevenir, así que le pido a las autoridades que corresponda que tomen cartas en el asunto” comentó Fernández.

Hizo hincapié que su fin no es pedir un resarcimiento económico por lo ocurrido, sino advertir para que el día de mañana no haya lamentos.