Abusó de la perra pitbull de su vecina, lo condenaron a 15 días de prisión condicional

Un aberrante caso de maltrato animal conmocionó a Las Lajitas, donde un hombre de 50 años fue condenado tras ser acusado de cometer actos de crueldad contra la perra de su vecino.

El hecho ocurrió en enero pasado, cuando el propietario de una perra de raza pitbull descubrió que su mascota había ingresado a la vivienda de su vecino y había sido víctima de actos con contenido sexual.

Ante la denuncia, la Fiscalía Penal 2 de Joaquín V. González, a través de la delegación Las Lajitas y el fiscal César Saravia, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado.

El acusado reconoció los hechos durante el juicio, tras lo cual el juez de Garantías, Sebastián Guzmán, lo condenó a 15 días de prisión condicional y le impuso la prohibición absoluta de acercarse a la perra, así como de ejercer cualquier tipo de violencia contra animales.

La investigación comenzó tras la denuncia del propietario, quien alertó que su mascota había sido llevada a la casa del vecino.

Inicialmente, el acusado negó los hechos, pero ante el llamado del dueño, la perra salió corriendo y se comprobó que había sido sometida a abusos sexuales.