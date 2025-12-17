Avanza la “súper gripe” H3N2: Podría llegar a Salta entre febrero y marzo

Tras el alerta en Europa, donde la variante K de la gripe H3N2 ya provoca brotes significativos en países como Inglaterra y España, los especialistas advierten que su llegada a Argentina y en particular a Salta, es solo cuestión de tiempo.

Según el médico y diputado nacional Bernardo Biella, la cepa podría alcanzar Salta entre febrero y marzo de 2026. “Esta gripe normalmente no generaba brotes epidémicos, pero la variante K aumenta la capacidad de contagio en contacto estrecho, similar al patrón que vimos durante la pandemia de COVID-19”, explicó.

Biella advirtió que esta variante genera fiebre alta, dolores musculares, postración y cuadros de infección pulmonar bilateral, como neumonitis.

Los grupos de riesgo incluyen personas con afecciones previas como asma, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), diabetes, enfermedades reumáticas y quienes no estén vacunados.

En Europa, la variante ya provocó más de dos mil internaciones y se estima que podría superar las ocho mil. Por ello, Biella instó al Gobierno nacional a garantizar la compra de vacunas que incluyan esta cepa, combinada con influenza B y AH1N1, que brinda una inmunidad de alrededor del 65%.

¡Todos a vacunarse!

El especialista destacó la necesidad de iniciar una campaña de vacunación precoz en marzo, recordando que en 2025 solo el 38% de la población de riesgo en Argentina recibió la vacuna antigripal, muy por debajo del 75% necesario para lograr inmunidad de rebaño.

“Necesitamos llevar el mensaje de la importancia de la vacunación a toda la población, especialmente frente a la influencia de los movimientos antivacunas”, agregó Biella, enfatizando la urgencia de prepararse ante la llegada de la súper gripe H3N2 a Salta.