Crueldad sin límites: 2025 estuvo atravesado por violentos casos de maltrato animal en Salta

Entre tantos balances, el 2025 deja uno sumamente preocupante en Salta respecto a la protección de los animales, debido a que se registraron numerosos casos de maltrato y crueldad extrema que sacudieron a la comunidad por sus niveles de saña y violencia deliberada, con hechos desde graves hasta espantosos.

Desde ataques directos hasta abandonos en condiciones deplorables, los episodios ocurridos en distintos puntos de la provincia encendieron las alarmas de las organizaciones proteccionistas que exigen penas más duras y una aplicación efectiva de las leyes vigentes para frenar esta ola de inhumanidad. El recuento, tristemente, es de los más penosos de este 2025, encendiendo los alarmas sobre el nivel de violencia de los salteños hacia las mascotas.

Uno de los hechos que marcó la agenda judicial fue el de "Negrita", una perrita de Campo Quijano que fue atropellada intencionalmente por un conductor que ya fue inhabilitado por tres meses mientras avanza la causa tras la viralización de un video contundente. A este horror se sumó en Rosario de Lerma la matanza de una cría de gato montés, un animal silvestre protegido que fue perseguido y asesinado por un grupo de jóvenes que luego exhibieron el cuerpo como si fuera un trofeo de caza urbana en plena vía pública.

En el norte provincial la situación no fue menos grave, destacándose el aberrante hallazgo en Orán de un perro calcinado dentro de una bolsa de consorcio, hecho por el cual hubo dos sujetos detenidos como sospechosos de haber quemado vivo al animal. En Embarcación se denunció además el caso de una perrita preñada que fue salvajemente golpeada y abandonada moribunda en una bolsa de arpillera bajo la lluvia, junto al indignante episodio de dos jóvenes que arrojaron a un cachorro desde un puente hacia un canal por pura diversión.

La zona sur y el área metropolitana también fueron escenario de ataques directos como el ocurrido en el barrio San Francisco Solano, donde un sujeto apuñaló a un caniche que debió ser asistido de urgencia. En Rosario de la Frontera la indignación creció tras la difusión de un video donde se obligaba a un perro a ingerir vino durante una reunión en un arroyo, una muestra clara de cómo la vulnerabilidad de los animales es utilizada como objeto de burla y maltrato en contextos de esparcimiento.

La localidad de Campo Santo registró algunos de los episodios más oscuros del año, incluyendo la aparición de un perro ahorcado en una vivienda del barrio Santa María y el desgarrador ataque a "Rabito", un perro que fue violado y apuñalado mientras su dueña estaba de viaje. A estos actos de violencia explícita se sumaron situaciones de abandono crítico, como el de un potrillo agonizando en un basural de Metán y los múltiples perros y gatos hallados en condiciones deplorables dentro de una casa cerrada en Ciudad del Milagro.

Finalmente, el envenenamiento masivo reportado en el barrio Tres Cerritos y los constantes hallazgos de animales con heridas abiertas por falta de cuidado básico completan un 2025 que queda marcado por la crueldad, pero también por la movilización de vecinos que, a través de denuncias y videos, buscan que estos actos aberrantes no queden impunes.