Maltrato animal: Marcharon por "Rabito" mientras se recupera del supuesto abuso

Luego del caso que se conoció días atrás, ocurrido en General Güemes, donde un perro llamado Rabito habría sido abusado y apuñalado por un vecino, la comunidad en general mostró su indignación pero también se puso manos a la obra para ayudar en el pago de su tratamiento en la veterinaria y además marcharon el día viernes por las calles de la localidad pidiendo justicia.

Todos, entre ellos niños, llegaron a las puertas de la veterinaria donde se encontraba el animal y pudieron acariciarlo al canto de "¡Rabito, rabito! y una muestra de amor incalculable.

"¡Yo no tengo voz, pero ustedes son mi voz, pidan Justicia por mí!"

Una vecina salió con el animal desde la veterinaria y se mostró emocionada como así también agradecida "Mirá papa toda esta gente esta pidiendo justicia para vos. El es Rabito el perrito que fue abusado sexualmente, les agradezco a cada uno que nos acompañó para pedir justicia porque no porque se trata de una animal, no se merece el maltrato y el abuso que recibió, ¡Justicia por rabito! y que el degenerado que le hizo esto ¡Que pague! Que vaya preso. Que la Justicia actué! Hoy fue rabito, podría haber sido un niño"

"¡Yo no tengo voz, pero ustedes son mi voz, pidan Justicia por mí!" cerró entre lágrimas por El Expreso de Salta.

"¡Que no se lo entreguen a la dueña!" Expresaban algunos vecinos ya que plantearon que no sería ser la primera vez que abusaron de él can en manos de otra persona. Además señalaron al acusado de este último hecho, como una persona que tendría causas de abusos sexuales a menores y que tendría denuncia por violencia familiar.

La gente teme por la vida del Rabito por eso exigen la detención del sujeto que habría amenazado a la dueña. José Orlando Suárez, desde la fuerza policial, confirmó que la fiscalía tomó intervención por Oficio y la Brigada de Investigaciones trabajaba en el hecho al fin de llegar a determinar la culpabilidad del acusado.

Josefina Navarreta, Proteccionista, desde la marcha expresó por Canal 4 SCA la la necesidad de un trabajo de proteccionistas, ediles y legisladores "La Ley de Maltrato animal sea aplique y sea modificada ya que las penas que impone son tan bajas que cualquier ciudadano puede hacer daño a cualquier animal que pase porque una multa de $20 o $30 mil no representan nada o un 1 año de cárcel no representan nada, son excarcelables".