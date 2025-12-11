Proteccionistas celebran avances en ley de derechos animales, pero piden más cambios

La defensa del derecho animal es una lucha que llevan adelante proteccionistas que desempeñan un papel clave en la sociedad, velando por el bienestar y vida digna de los más vulnerables.

Carmen Céspedes es abogada especialista en derecho animal y es reconocida en la provincia por su acción de defensa de los animales.

En diálogo con FM Aries manifestó su mirada positiva sobre el avance en materia judicial lo cual va acompañado por la visión de las nuevas generaciones: “Hoy los animales forman parte de una familia y en una sociedad. Si analizamos, los niños respetan a los animales, saben que los zoológicos no son un buen lugar, o que los animales afectivos, llamados mascotas, son importantes”.

Señaló que son las generaciones más viejas a las que le cuesta ver a los animales como seres sintientes, mientras que hay muchas personas que deciden no tener hijos y tener animales.

El cambio se va notando en la práctica, ya que, en algunas provincias, otras en camino, prohibieron los criaderos de animales de especies puntuales o no se permiten los circos con animales.

Sobre la Ley Conan, propuesta del gobierno nacional actual que busca endurecer penas por crueldad animal, dijo que solo abarca a animales domésticos y deja de lado las otras especies, además que este gobierno habilitó el traslado de animales en barcos durante meses.