“El balance es positivo”: Chalabe evaluó la gestión municipal y dejó abierta la puerta a la reelección

Tras los dos primeros años de gestión de Emiliano Durand al frente del municipio, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Chalabe, en Sin Vueltas, de InformateSalta, realizó un balance y aseguró que el resultado es “positivo”, pese a haber recibido una administración “endeudada, sin recursos para pagar sueldos ni aguinaldos, y con deudas millonarias con proveedores y vecinos en materia de infraestructura”.

Chalabe destacó que la actual gestión “ordenó prioridades” y destinó los escasos recursos a los problemas más urgentes: arreglo de calles, recuperación de espacios verdes, iluminación para mejorar la seguridad y un fortalecimiento de la contención social.

Sobre este último punto, destacó que se avanzó desde una lógica que “no se limita al bolsón”, sino que incluye oferta educativa, cultural, deportiva y capacitaciones en cada barrio a través de los CIC y de la Escuela de Emprendedores.

El funcionario también resaltó la puesta en marcha de la primera fábrica municipal del país y la proyección de nuevas unidades productivas. “Hay muchísimo por hacer, pero el avance es real”, dijo.

En cuanto al contexto económico, advirtió que la Municipalidad “no recibe un solo peso del Gobierno nacional” y que el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz permitió sostener obras y servicios durante un año “muy difícil”.

Un Concejo diferente y una reforma a la vista

Al referirse al nuevo Concejo Deliberante, con mayor presencia opositora, sostuvo que será “sano para la ciudad”, siempre que se mantengan el diálogo y la búsqueda de consensos. “Las críticas ayudan a corregir el rumbo”, afirmó.

Chalabe también habló de la reforma de la Carta Orgánica que encarará la Convención Constituyente en 2026. Confirmó que la Municipalidad llevará sus propuestas y pidió “no tener miedo al debate”, porque debe incorporar “las discusiones que realmente importan a los vecinos”.

Cambios de Gabinete

Por último, se refirió a los recientes cambios en el gabinete municipal, que incluyen la llegada de Nicolás Martorell a la Secretaría de Gobierno y el traspaso de Agustina Agolio a un área que unifica deporte, cultura y turismo. Según explicó, responden a una “optimización de recursos y oxigenación del equipo” para la segunda mitad del mandato.

Continuidad de gestión

Chalabe cerró destacando que el intendente Emiliano Durand “disfruta la gestión y el contacto con los vecinos” y que el equipo está preparado para continuar en esa línea durante los próximos dos años. "Estaríamos muy contentos de seguir en la municipalidad", cerró.