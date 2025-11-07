Inhabilitan al conductor que atropelló y mató a “Negrita” en Campo Quijano

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, solicitó y obtuvo del Juzgado de Garantías la inhabilitación para conducir vehículos por tres meses contra el hombre acusado de atropellar intencionalmente a una perrita llamada “Negrita” en Campo Quijano.

La medida preventiva busca proteger a los animales y prevenir riesgos para terceros, en el marco de una causa por maltrato animal.

La investigación comenzó el 7 de octubre, tras la denuncia de una integrante de una organización protectora de animales, quien presentó un video donde se observa al vehículo pasar deliberadamente sobre el animal, causándole heridas fatales.

Una médica veterinaria confirmó que las lesiones eran incompatibles con la vida, y por ello se debió practicar la eutanasia para evitar sufrimiento.

El Grupo de Investigaciones Sector 82 logró identificar al conductor, quedando plenamente individualizado en el informe técnico. El fiscal Escalante consideró que su conducta configura actos de crueldad contra animales, ya que el acusado mostró “daño físico intencional y total indiferencia hacia el sufrimiento del animal”.

Ante la gravedad de los hechos, el fiscal pidió la inhabilitación temporal para conducir vehículos, medida que fue concedida por el Juzgado de Garantías.

La resolución fue notificada a la Policía de Tránsito de Salta, la Jefatura Policial y la Municipalidad de Campo Quijano para su cumplimiento.