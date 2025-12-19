¡Alerta, víboras! Hubo más de 70 salteños mordidos este año, ¿qué hacer ante un caso?

¡Numeros que preocupan y ocupan! Salta registró 71 casos de ofidismo en lo que va del año, concentrándose la mayoría de los incidentes en los departamentos de Orán, San Martín y la Capital, con la yarará como la especie predominante con más del 90% de los ataques reportados, llevando a reforzar la vigilancia epidemiológica en toda la provincia.

El último reporte de Epidemiología recalcó que el veneno de la yarará tiene acción hemotóxica, mientras que en menor medida aparecen la cascabel y la coral con efectos neurotóxicos. No obstante, ante este panorama, los especialistas remarcan que la rapidez en la atención es vital para evitar secuelas graves o fallas orgánicas en los pacientes afectados por estas especies.

¿Qué hacer si me muerde una víbora? ¿Cómo actuar? Al respecto el doctor Adrián Edelcopp, de Infectología del Hospital del Milagro, recomendó intentar identificar al animal para orientar el tratamiento médico de manera específica. "Es importante tratar de reconocer el espécimen, ya sea que lo puedan traer en foto o haya muerto ", señaló a Radio 94.7 Salta sobre el primer paso a seguir.

El especialista explicó que la yarará tiene un veneno que provoca destrucción local y puede derivar en serias complicaciones internas si no se neutraliza pronto. "Tiene la característica de tener un veneno que es sobre todo necrosante y hemolítico, o sea, que provoca desde destrucción local hasta falla renal", advirtió sobre el impacto del ataque en el organismo.

Sobre los mitos populares, Edelcopp fue tajante al prohibir prácticas caseras como succionar la herida o aplicar sustancias extrañas sobre la zona afectada. "No hay que hacer torniquete porque el veneno se concentra y puede provocar más lesión", sentenció para desmitificar procedimientos que suelen agravar mucho más el cuadro clínico inicial del paciente.

Así, dijo que lo más importante es mantener la calma y acudir de inmediato al hospital más cercano para que se administre el antisuero correspondiente según el tipo de accidente. Y si bien el frío puede ayudar a calmar el dolor, la única solución real es el antiveneno que logra disminuir el impacto de la toxina en el cuerpo del damnificado.