Cuatro años de la Ley de Etiquetado Frontal: “Hay un paso a una nueva era de hábitos”

En un estudio realizado por la UBA, se plasmó el impacto de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y Etiquetado Frontal de Alimentos (octógonos) tras sus cuatro años de aplicación, concluyendo que el 52% de la población argentina redujo o dejó de consumir productos que contenían estos sellos de advertencia.

Tres de cada cinco argentinos bajaron el consumo de estos alimentos o bebidas, datos que se replican en Salta, comentó a InformateSalta la Licenciada en Nutrición, Sonia Gómez.

“Se observa mayor concientización gracias a la exposición de estos octógonos en los frentes de los productos” dijo la Lic. Lo cual se refleja en las consultas tanto de pacientes adultos como de niños, ya que al contar con la información pueden elegir que consumir y que no, optando por dejar de lado los alimentos ultraprocesados.

Al vivir en el norte, los salteños tienen la posibilidad de acceder a una gran variedad de alimentos como cereales, legumbres, frutas y vegetales, como también de bebidas como limonada o el uso de hierbas, cuya combinación es importante en un consumo más variado, lo cual lleva a una selección de productos naturales y libres de conservantes.

Sobre las consultas de pacientes, contó que la mayoría se dan por cuestiones patológicas, por salud física, priorizando también el bienestar integral, buscando formar un hábito a largo plazo que sean sostenibles, coordinándolo con actividad física.

“Hay un paso a una nueva era de hábitos, gustos, selección, equilibrio y de querer sentirnos cada vez mejor”.

“Se tiene en cuenta esa conciencia de equilibrio físico, mental, emocional” explicó Gómez, algo que impacta también en los más chicos, en una generación de padres jóvenes que velan por la alimentación de sus hijos y buscan instruirse en cómo alimentarlos de manera equilibrada.

Esto se da en un contexto donde el sedentarismo por el uso de pantallas se puede presentar en los más pequeños, por lo que se busca que realicen deportes con una alimentación adecuada para practicarlo: “Se observa incluso en los colegios que les interesan los sellos y desde chiquitos van generando conciencia, es fundamental para que, de adulto, ya sea más consciente” finalizó.