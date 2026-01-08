Lluvias intensas y dengue: Qué cuidados pide Salud para evitar al mosquito

La provincia de Salta no registra casos confirmados de enfermedades transmitidas por mosquitos, notificándose 292 sospechosos, de los cuales 267 fueron descartados y 23 se encuentran en estudio.

Si bien los la situación epidemiológica sobre dengue no se encuentra en alerta, Salta transita periodos de lluvias intensas, lo que genera un ambiente propicio para el mosquito Aedes aegypti con acumulación de agua tanto fuera como dentro del hogar.

Desde el Ministerio de Salud pidieron tener en cuenta medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito:

Tapar tanques y depósitos de agua.

Colocar boca abajo los recipientes que puedan acumular agua.

Cambiar y limpiar todos los días el agua de los floreros y bebederos de animales.

Poner arena en los portamacetas para que absorba el agua.

Vaciar y limpiar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

Limpiar canaletas y rejillas.

Colocar telas mosquiteras en las tuberías de ventilación de los pozos ciegos.

Utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales dado que el zika también se transmite por esa vía.

Cómo evitar la picadura:

Usar prendas que tengan mangas largas y pantalones largos.

Aplicar repelentes con las indicaciones de envase.

Proteger cunas y coches con tul.

Usar espirales o tabletas repelentes en cada habitación de la casa.

Colocar mosquiteros en las ventanas.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, dijo que en casos sospechosos se realiza bloqueo focal en su domicilio y zonas aledañas, en un trabajo en conjunto entre efectores municipales y agentes sanitarios.