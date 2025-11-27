Una yarará obligó a suspender clases en Embarcación y ahora advierten presencia de más plagas

En las últimas horas se conoció la suspensión de clases en una escuela de Embarcación. Se trata de la Néstor Palacios, ubicada en el barrio Tierras Fiscales. Allí, encontraron en el patio una yarará. Poco después, se conocieron fotos de la serpiente muerta en el lugar, a la que habrían atacado con un ladrillo.

InformateSalta consultó a Enrique Derlindati, biólogo e integrante de la cátedra de Biología de la Conservación de la UNSa, quien explicó que “en general, el problema no son los pastos altos, sino que estos suelen estar asociados a cierto descuido del ambiente. Donde crecen pastos altos suele haber ladrillos, chatarra acumulada, y es allí donde las serpientes buscan refugio. No se esconden tanto en los pastos, sino en esos sectores. En realidad, buscan alimento, y eso implica que probablemente haya roedores”.

Puntualizó que en: "Las escuelas suelen tener los bancos acumulados en el fondo y eso atrae roedores y atrás de los roedores vienen un montón de depredadores, que las serpientes son uno más de los tantos que se pueden acercar al predio y como recomendación siempre es tratar de interactuar lo menos posible, no intentar matarlas ni agarrarlas ni espantarlas ni nada porque ahí es cuando suelen ocurrir los accidentes cuando las personas interactuan con la serpiente".

Sobre la peligrosidad en lugares donde hay menores que podrían ser picados dijo: "En el caso de un establecimineto primario o secundario, puede revestir cierto riesgo, porque todo depende de la dosis o sea la yarará no suele ser mortales, la mordedura de una yarará, con un centro de salud o una salita cerca suelen ser tratables"

Aclaró que: "Si son niños chicos la dosis va ser alta y le puede generar un riesgo más grave, pero por una descompensación, porque el veneno de la yarará es hemotóxico, genera una necrocia a la vuelta del tejido y puede generar una infección generalizada, o sea la muerte, si se llega a dar, es prolongada, no es que te vas a morir a las horas".

En cuanto al tiempo en el que debe ser tratado dijo: "Hasta dos horas, si tenes un Centro de salud a una hora o dos horas del lugar del hecho y lo tratan. Lo optimo es un suero antiofídico, en el caso de la serpiente pero a veces no hay en el interior eso si hay en el hospital del Milagro. Se suele tratar con antiestamínico o decadrón, no soy médico pero se suele resolver con eso,".

Agregó que también se suele confundir a la falsa yarará con la yarará, la cual produce una mordedura y este caso: "hay que limpiar y cuidarlo de la infección. No hay algún tipo de vacunas, la única forma es tener cuidado, evitar tocarlas, o agarrarlas, o matarlas".

Por ultimo informó que: "En Argentina hay más de 100 especies de serpientes, culebras, boa, de estas, 8 son venenosas, de estas, en Salta hay 4, de esas que son la coral, la cascabel y 2 yararás, las que si son peligrosas que están en patios, o ciudades, es la yarará chica, que es la que probablemente apareció en el colegio. Suelen aparecer en el cerro san Bernardo, en el Huaico".