¡Yararás al ataque! En lo que va del 2025, más de 50 salteños fueron mordidos por víboras

En medio de las novedades sanitarias de la provincia, el último informe de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica indicó que ya son más de 50 los salteños mordidos por serpientes en lo que va del año 2025. ¿Cuáles son los detalles?

Según lo informado desde el Ministerio de Salud, la cifra acumulada de accidentes ofídicos en la provincia asciende a 56 casos hasta la semana epidemiológica 33. De este total, 50 corresponden a la mordedura de yarará, lo que representa el 89.3% de los incidentes. último informe de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica

El informe detalla que casi el 70% de estos casos se concentraron en los departamentos de San Martín, Orán y Capital, lo que indica una mayor incidencia en estas zonas. No obstante, también se registraron eventos en otras localidades como Anta, Rivadavia, Rosario de la Frontera, General Güemes y La Viña, lo que demuestra la presencia de estas serpientes en diversas áreas de la provincia.

Además de la yarará, se han reportado otros tipos de accidentes. Se notificaron tres casos por mordedura de serpiente cascabel, dos en Anta y uno en San Martín. Esta serpiente, menos común, posee un veneno neurotóxico y miotóxico. También se registró un caso por serpiente coral en San Martín, una especie que, a pesar de su baja incidencia, tiene un veneno neurotóxico que la hace potencialmente peligrosa.

En el mismo reporte, el Ministerio de Salud Pública actualizó los datos sobre otras enfermedades zoonóticas: Se informó que no hubo casos recientes de araneísmo (picaduras de araña), aunque el acumulado anual es de 9 casos. Del mismo modo, no se notificaron picaduras de alacranes en la última semana, pero la cifra total del año ya alcanza los 328 casos, lo que subraya la persistencia de este riesgo.

Finalmente, el informe detalla otros eventos de salud pública que se encuentran bajo vigilancia. Se registraron 8 casos de mordeduras de perro, considerados como accidentes potencialmente rábicos (APR), sumando un total de 557 casos en lo que va del año. Otras enfermedades, como la brucelosis (4 casos), la hidatidosis (29 casos) y la leishmaniasis visceral canina (65 casos), también fueron monitoreadas, lo que resalta la amplitud de la vigilancia epidemiológica en la provincia.