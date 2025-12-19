Fiestas sin ruido: Destruyeron más de 40 kilos de pirotecnia secuestrada

A pocos días de las celebraciones de fin de año, la Policía de Salta intensificó las acciones de prevención para desalentar el uso de pirotecnia sonora, una práctica prohibida por el riesgo que implica para la seguridad y por el impacto que genera en la salud de las personas y los animales.

En ese contexto, personal de la Dirección Bomberos llevó adelante la destrucción de pirotecnia secuestrada durante operativos realizados en 2024 y 2025.

El procedimiento se realizó en la Escuela de Suboficiales, donde se procedió a la quema e inertización de aproximadamente 40 kilos de material pirotécnico que había sido infraccionado y decomisado en distintos controles.

Desde la fuerza destacaron que estas acciones buscan preservar la seguridad de la comunidad y prevenir accidentes, especialmente en una época del año en la que aumenta el uso ilegal de pirotecnia.

No a la pirotecnia sonora

La prohibición de la pirotecnia sonora apunta a reducir los efectos negativos que este tipo de explosiones genera en la comunidad.

Los ruidos intensos e inesperados pueden provocar crisis de ansiedad, estrés y alteraciones sensoriales en personas con trastornos del espectro autista, además de afectar especialmente a niños y adultos mayores.

El impacto también se extiende a los animales, tanto mascotas como fauna urbana, que suelen experimentar pánico y desorientación, con reacciones que ponen en riesgo su integridad. Cada año se registran animales extraviados, heridos e incluso muertos como consecuencia del uso de pirotecnia sonora durante las celebraciones.



