Hantavirus en Salta: Con 4 muertes en el año, llaman a extremar la limpieza

Ante el aumento de casos registrados en la provincia, el Ministerio de Salud Pública reiteró una serie de recomendaciones preventivas para reducir el riesgo de contagio de hantavirus, una enfermedad viral grave transmitida por roedores. El llamado está dirigido especialmente a quienes residen en zonas rurales o en áreas con presencia de terrenos baldíos.

Desde la cartera sanitaria insistieron en la importancia de mantener limpias las viviendas y los alrededores, eliminar posibles refugios para roedores y bloquear cualquier vía de ingreso a los domicilios. Estas medidas son clave para evitar el contacto con el ratón rural, principal transmisor del virus a través de su saliva, heces y orina.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda para la cual no existe vacuna. La principal forma de transmisión es la inhalación de partículas virales suspendidas en el aire, presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores. También puede producirse por contacto directo con roedores infectados, vivos o muertos, y en menor medida por mordeduras.

La enfermedad y sus síntomas

Los síntomas iniciales suelen confundirse con un cuadro gripal e incluyen fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y escalofríos. En algunos casos se suman náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En fases más avanzadas, la enfermedad puede provocar dificultad respiratoria, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de síntomas y antecedentes de exposición en las seis semanas previas.

En cuanto a la situación epidemiológica, hasta el 22 de diciembre de 2025 se notificaron 12 casos positivos de hantavirus en la provincia. Los pacientes residen en los departamentos Anta (2), Orán (6), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1). El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, informó que ocho personas evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica, mientras que se registraron cuatro fallecimientos asociados a esta enfermedad zoonótica.

Desde el Ministerio de Salud reforzaron una serie de medidas generales de prevención, entre ellas: mantener las viviendas libres de elementos en desuso, sellar rendijas y orificios, ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos con agua y lavandina, usar guantes, evitar el contacto con roedores y sus excretas, desmalezar los alrededores, no acampar cerca de basurales y disponer correctamente los residuos.