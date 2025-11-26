Orán en alerta sanitaria: El Hospital refuerza controles por casos de sarampión y hantavirus

El Hospital San Vicente de Paul de Orán trabaja bajo estrictos protocolos luego de la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud por un posible caso de sarampión y por dos recientes fallecimientos relacionados con hantavirus en la región.

La gerente del hospital, Dra. Silvia Gutiérrez, explicó a InformateSalta que el equipo activó todos los mecanismos de vigilancia tras confirmarse que cuatro pasajeros de un colectivo que pasó por Orán estuvieron vinculados al caso sospechoso de sarampión detectado en los últimos días.

“Ese colectivo ingresó a Orán para tomar pasajeros. De acá subieron once personas, de las cuales cuatro fueron identificadas y ya están bajo control sanitario”, detalló. Dos de esos pasajeros viven en Bermejo y permanecen en seguimiento. Otro reside en Aguas Blancas, está asintomático y ya fue evaluado por agentes sanitarios.

La directiva aclaró que hasta el momento no hay casos sospechosos ni positivos de sarampión en Orán, pero que el hospital trabaja “con toda la vigilancia activa”. Para ello se conformó un equipo de respuesta rápida con referentes de gerencia, atención primaria, laboratorio y enfermería.

Dos muertes recientes por hantavirus

Respecto al hantavirus, Silvia confirmó que en las últimas dos semanas se registraron dos fallecimientos: un joven trabajador de un local gastronómico y una niña de 5 años residente en un asentamiento de Orán.

La menor, según explicó, tenía un cuadro de desnutrición previo que complicó la evolución de la enfermedad. Tras ambos casos se realizaron controles de foco, búsqueda de febriles y recorridas domiciliares en las manzanas cercanas. No se detectaron más personas con síntomas.

"No hace falta ver la rata para contagiarse, siempre recomendamos mojar el piso antes de barrer para evitar la aerolización de orina y heces"

La gerente recordó que el virus se transmite por la aerolización de orina y heces del “colilargo”, un roedor silvestre frecuente en zonas rurales. “No hace falta ver la rata para contagiarse. Cuando entra a la vivienda, orina y defeca, y al levantar polvo el virus se dispersa. Por eso siempre recomendamos mojar el piso antes de barrer”, explicó.

Llamado urgente a completar el calendario de vacunación

Ante la circulación del sarampión en distintas provincias del país, el hospital intensificó las campañas de vacunación, incluso en horarios nocturnos. “Estamos buscando todas las formas para que los padres vacunen a sus niños. Hicimos una noche de vacunación en las plazas porque los chicos se sienten más cómodos que en el hospital”, señaló.

“Vacunarse es lo único que nos va a proteger"

La Dra. pidió tranquilidad a la comunidad, pero insistió en la importancia de la prevención: “Vacunarse es lo único que nos va a proteger. Estamos atentos, trabajando y cuidando a nuestra población”.