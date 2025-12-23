Remiseros rechazan el aumento del 20% y analizan eliminar la bajada de bandera para competir

La Cámara de Agencias de Remises rechazó el aumento del 20% en la tarifa dispuesto por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), que comenzó a regir desde ayer, y advirtió que la medida perjudica al sector en un contexto de fuerte competencia con las aplicaciones de transporte.

Así lo confirmó Roque López, presidente de la Cámara, quien expresó su malestar por la decisión oficial y aseguró que el incremento no fue solicitado por el sector. “Estoy muy molesto realmente, nosotros en ningún momento pedimos el aumento. Lo pidieron uno, dos o tres integrantes del sector de taxis, pero también hay taxistas que tampoco lo quieren”, afirmó en Somos Salta.

“Le dijimos que el aumento no nos sirve porque estamos en picada"

López advirtió que si bien el impacto puede amortiguarse en diciembre, la situación se volverá crítica en los meses siguientes. “En enero no hay clases, se terminan las fiestas y hasta marzo, con este sistema, no vamos a existir”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de regulación sobre las aplicaciones de transporte.

"Es verdad que necesitamos de una aumento pero no en este momento porque estamos con una competencia que está muy por debajo de nosotros"

Ante este escenario, los remiseros analizan eliminar la bajada de bandera como alternativa para sostener la actividad. “Es la única posibilidad para poder competir en el mercado como tiene que ser y espero que se pueda dar", concluyó.