Desde el lunes, viajar en taxis y remis será más caro

Sociedad18/12/2025
TAXIS

Desde la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta se autorizó la readecuación tarifaria de los servicios de taxis y remises de la ciudad de Salta. El incremento se habilitó tras el pedido de los trabajadores.

Desde el sector de taxis y remises habían manifestardo que era necesario un incremento en el marco del contexto económico actual.

La nueva tarifa, que registra un incremento del 20%, entrará en vigencia a partir de las 00 del lunes 22 de diciembre.

A partir de ahora los costos para los taxis serán los siguientes: 

Diurna

  • Bajada de bandera: $980
  • Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $98

Nocturna

  • Bajada de bandera: $1176
  • Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $118
acuerdo paritarias saltaProvincia y gremios cerraron un nuevo aumento y un bono de $200.000


En el caso de los remises serán:

Diurna

  • Bajada de bandera: $983
  • Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $99

Nocturna

  • Bajada de bandera: $1179
  • Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $119

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día