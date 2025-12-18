Desde el lunes, viajar en taxis y remis será más caro

Desde la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta se autorizó la readecuación tarifaria de los servicios de taxis y remises de la ciudad de Salta. El incremento se habilitó tras el pedido de los trabajadores.

Desde el sector de taxis y remises habían manifestardo que era necesario un incremento en el marco del contexto económico actual.

La nueva tarifa, que registra un incremento del 20%, entrará en vigencia a partir de las 00 del lunes 22 de diciembre.

A partir de ahora los costos para los taxis serán los siguientes:

Diurna

Bajada de bandera: $980

Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $98

Nocturna

Bajada de bandera: $1176

Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $118



En el caso de los remises serán:

Diurna

Bajada de bandera: $983

Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $99

Nocturna