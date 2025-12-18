Desde el lunes, viajar en taxis y remis será más caro

Desde el lunes, viajar en taxis y remis será más caroSociedad18/12/2025
Desde la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta se autorizó la readecuación tarifaria de los servicios de taxis y remises de la ciudad de Salta. El incremento se habilitó tras el pedido de los trabajadores.
Desde el sector de taxis y remises habían manifestardo que era necesario un incremento en el marco del contexto económico actual.
La nueva tarifa, que registra un incremento del 20%, entrará en vigencia a partir de las 00 del lunes 22 de diciembre.
A partir de ahora los costos para los taxis serán los siguientes:
Diurna
- Bajada de bandera: $980
- Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $98
Nocturna
- Bajada de bandera: $1176
- Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $118
En el caso de los remises serán:
Diurna
- Bajada de bandera: $983
- Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $99
Nocturna
- Bajada de bandera: $1179
- Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $119
