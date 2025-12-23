Navidad: Qué juguetes eligen las familias y cuánto cuestan

A medida que el reloj marca las horas previas a la Navidad, las ventas de juguetes en Salta registran un marcado incremento en las jugueterías, las cuales están recibiendo gran afluencia de compradores desde el sábado, aprovechando las promociones bancarias y los planes de financiación para asegurar los regalos que irán debajo del árbol.

Cinthia Paz, encargada de una juguetería céntrica, señaló a El Once TV que el movimiento comenzó a sentirse con fuerza y las expectativas son muy optimistas. “Las ventas comenzaron el sábado, están un poco mejor y esperamos que sigan repuntando en estos días”, comentó la comerciante sobre el ritmo actual.

Así, dijo que el uso de las tarjetas es el favorito, pues la financiación en cinco y seis cuotas sin interés permite que los salteños se animen a realizar compras de mayor volumen o precio. “Con tarjeta se está comprando mucho; eso hace que uno gaste un poco más y los tickets promedio superen los 70.000 pesos”, explicó Paz.

En las preferencias lideran los juegos de mesa junto con artículos de temporada como bicicletas, monopatines y accesorios para piletas. Las muñecas Barbie mantienen su vigencia con una gama de opciones que se adaptan a diferentes presupuestos. “Tenemos mucha variedad y buenos precios en muñecas desde los 20.000 pesos para todos los bolsillos”, destacó la encargada sobre la oferta.

Para quienes buscan regalos de mayor envergadura, los autos a batería siguen siendo el gran objeto de deseo en las vidrieras, con los vehículos eléctricos presentando valores que oscilan entre los $600.000 y $1.100.000 según el voltaje y la autonomía, costos que no impiden que padres interesados en estos productos de alta gama agasajen a los más chicos.

Finalmente, la oferta se extendió al público adulto con juegos de mesa complejos y novedosas pistolas de gel o dardos de agua. "Para adultos, los juegos de mesa, tenemos las pistolas de gel y dardos de agua que también se animan para los padres", mencionó para concluir.

"La gente está comprando en cuotas"