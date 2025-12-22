Aumentó la venta ilegal de juguetes y refuerzan los controles en la ciudad

La venta de juguetes registró un incremento en los últimos días y se espera que el movimiento comercial sea aún mayor a partir de hoy, teniendo en cuenta que las compras continúan durante la previa a las fiestas. Según se indicó, también se prevé un aumento de la venta ilegal, especialmente en el centro de la ciudad.

“Vamos a seguir trabajando y redoblando el esfuerzo, tanto de los inspectores como aumentando la presencia en la vía pública”

En diálogo con ElOnceTV, el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, explicó que se trata de una etapa compleja por el crecimiento de la actividad en la vía pública. “Son días complejos, es una temporada que arranca desde esta semana y se extiende hasta Reyes. Aumenta la cantidad de vendedores, personas que tienen necesidades y salen a buscarlas, y también están los comerciantes con expectativas de venta”, señaló.

En ese marco, Carral indicó que desde el municipio se decidió intensificar los controles. “Vamos a seguir trabajando y redoblando el esfuerzo, tanto de los inspectores como aumentando la presencia en la vía pública a partir de hoy”, afirmó. Además, remarcó que se reforzará especialmente el control sobre la venta de pirotecnia, actividad que está totalmente prohibida en la vía pública.

El funcionario recordó que están habilitados los números municipales 105 y 147 para realizar denuncias, donde se genera un expediente, y que también se puede llamar al 911, ya que el trabajo se realiza de manera conjunta con otras áreas.

Por último, Cabral destacó que durante el fin de semana se realizaron operativos preventivos. “El viernes tuvimos una reunión con los bomberos y el sábado salimos a la calle. Recorrimos todas las ferias de la ciudad advirtiendo a delegados y feriantes que estamos presentes y que no vendan pirotecnia, porque es muy peligrosa. Una mesa con pirotecnia sin resguardo, ante la mínima chispa, puede provocar un accidente grave”, advirtió.