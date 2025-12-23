Tras las bajas de una semana, ¿cómo quedaron los precios de la nafta en Salta?

Los precios de los combustibles en Salta sorpredieron estos días con una tendencia a la baja durante las recientes jornadas, tras registrarse una serie de reducciones en sus valores en vísperas de las fiestas de fin de año, merma que responde al anuncio realizado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien anticipó que los valores se ajustarían cotidianamente de acuerdo a la dinámica de la oferta y la demanda del mercado nacional

Con una primera reducción significativa el martes 16 de diciembre, la segunda se registró el viernes 19 de este mes. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, había explicado Marín para detallar que las bajas no serían uniformes sino que variarían según cada región del país. En Salta, este monitoreo permanente de las variables permitió que el precio de la nafta Súper baje inicialmente trece pesos para ubicarse en los 1692 pesos por litro durante el último fin de semana.

¿Cómo quedan los números? Este martes las pizarras de las estaciones de servicio exhiben los cambios que ya palpan los bolsillos de los conductores salteños. La nafta Súper ya vale tres pesos menos y actualmente se comercializa a $1689 en la ciudad; por su parte, la opción Infinia mantiene su valor estable en los $1892 tras haber experimentado una caída de $15 durante la semana anterior.

En el segmento del gasoil el comportamiento de los precios se mostró más dispar durante la jornada de este martes según el relevamiento de los surtidores locales. El Diesel 500 se mantiene sin variaciones en los $1746 mientras que la versión Infinia Diesel se sitúa en $1939 pesos.

La decisión de la compañía estatal de aplicar bajas de hasta el 2% promedio busca equilibrar los precios locales con los valores internacionales del crudo. Desde la gerencia de YPF sostienen que se analiza de forma permanente el escenario económico para aplicar modificaciones cuando las condiciones de mercado así lo permitan.

En Salta, la nafta súper registra una baja de $16 en apenas siete días.