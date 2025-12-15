YPF bajará el precio de la nafta en promedio un 2% desde esta semana

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que a partir de esta semana la compañía aplicará una baja promedio del 2% en los precios de la nafta en todo el país.

La reducción no será uniforme y variará según la región, ya que responde a la dinámica de oferta y demanda del mercado de combustibles. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, explicó el directivo.

Marín sostuvo que YPF monitorea de manera permanente las variables que inciden en el precio final para ajustar los valores cuando las condiciones lo permiten.

Respecto al gasoil, el titular de la petrolera estatal señaló que el escenario es más complejo y anticipó ajustes diferenciados según el tipo de combustible: “Uno hay que subir y uno hay que bajar”, indicó, sin precisar porcentajes.

Llenar el tanque, ¿misión imposible?

En el último mes, la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires subió 4,5%, mientras que la inflación fue del 2%. En términos interanuales, el incremento alcanzó el 41,2%, con el litro pasando de $1.108 en diciembre de 2024 a $1.564.

La nafta premium, en tanto, aumentó 3,5% mensual y 31,3% interanual, mientras que el gasoil registró una suba del 4,04% respecto de noviembre y de casi el 40% en comparación con el año pasado.