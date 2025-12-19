¡De no creer! Volvieron a bajar los combustibles en Salta y ya cuestan como a fines de noviembre

Por segunda vez en la misma semana, los precios de los combustibles volvieron a bajar en Salta. La reducción se dio tal como lo había anticipado el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien había señalado que los valores se ajustarían todos los días “un poquito” de acuerdo a la dinámica de la oferta y la demanda.

Según el relevamiento de radio 94.7, la primera baja se registró el martes 16 de diciembre, apenas conocido el anuncio oficial. En ese momento, la nafta súper pasó a costar 1.705 pesos, con una reducción de 32 pesos, mientras que la Infinia bajó a 1.907 pesos, es decir, 37 pesos menos. En tanto, el diésel 500 se mantuvo en 1.746 pesos y la Infinia diésel registró una leve suba, alcanzando los 1.939 pesos.

Sin embargo, la sorpresa llegó este viernes 19 de diciembre, cuando se confirmó otra baja en los surtidores. La nafta súper descendió nuevamente y se ubicó en 1.692 pesos, mientras que la Infinia quedó en 1.892 pesos. El diésel 500 no presentó modificaciones y continuó en 1.746 pesos, mientras que la Infinia diésel registró una leve baja y pasó a costar 1.936 pesos.

Con estas nuevas reducciones, los precios de los combustibles en Salta volvieron prácticamente a los valores que se registraban a fines de noviembre, un hecho poco habitual que sorprendió a los consumidores.