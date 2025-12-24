La gente colmó COFRUTHOS: "Lo que comprás aquí por $10.000, en otro lado pagás $18.000"

Desde el día lunes, COFRUTHOS se volvió el epicentro de las compras Navideñas. Comerciantes pero también ciudadanos que buscan esa diferencia de precios, no solo en frutas, verduras y hortalizas sino también de otros productos.

Al respecto, el presidente del mercado Cofruthos, Juan Russo destacó: “Hubo pequeños incrementos en algunos productos, pero en general los precios se mantuvieron”.

Sobre los productos más vendidos dijo: "Papas, zanahorias, verdura de hoja, frutas para el clericó, ensalada de frutas, se junta la familia y es lo primero que se comparte".

Russo, explicó que como cada año los primeros que visitan el lugar son los comerciantes: "En las primeras horas, hasta las 8 es la venta por mayor, después se llenó de familia. Mucha gente con los hijos o mayor de edad que iban haciendo un pequeño tour"

Respecto a los precios insistió en que no hubo muchos aumentos y mencionó que la bolsa de zanahoria pasó de 6.000 a 7.500 pesos y que algunas verduras de hoja subieron alrededor de $500. “No hubo variación de precio, la papa se mantuvo. El citrico si hubo un poco más de variación. No fueron aumentos bruscos”, aclaró.

Al ser consultado por FM Aries sobre la elección de COFRUTHOS de parte de la gente, opinó que es para ahorrar: "Creo que la gente viene más porque una verdulería tiene un incremento del 70 al 80 %. Lo que comprás por $10 mil acá, en otro lado puede salir $18 mil". explicó.

Según Russo, ese ahorro es clave para las familias en un contexto económico ajustado. “La gente viene para estirar el mango y poder usar esa plata en otras cosas de las fiestas”, concluyó.