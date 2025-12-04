Cofruthos: Así están los precios de frutas y verduras para las fiestas

A días de la llegada de Navidad y Año Nuevo, Informate Salta realizó un relevamiento en el mercado Cofruthos, donde los salteños ya empiezan a buscar frutas y verduras para las mesas festivas. Los precios permiten anticipar cuánto costará preparar las comidas y bebidas tradicionales de esta época.

FRUTAS

Arándanos: $2.000 c/u

Durazno: $2.000 el kilo

Bananas: $2.500 la docena

Melón: $5.000 cada uno

Palta: $4.000 cada una

Manzana verde: $2.500 el kilo

Manzana común: $2.500 el kilo

Pera: $3.000 el kilo



VERDURAS

Zapallitos: 3 x $2.000

Ají: $2.000

Chaucha: $1.500 el kilo

Morrón rojo: $800

Tomate: $900 el kilo

Papa: 2 kg por $1.000

Cebolla: 2 kg por $1.300

Con estos ingredientes —muchos de los más clásicos en Navidad y Año Nuevo— se pueden armar platos frescos y económicos para acompañar carnes frías, asados y brindis familiares.

Ensalada de frutas tradicional

Ensalada de frutas tradicional





Manzana + melón + banana + durazno + pera + arándanos. Refrescante y típica de las fiestas. Clérigo: el infaltable en Navidad

Una bebida tradicional salteña preparada con: Durazno,Manzana, Banana, Melón, Pera, Uvas (si hubiera disponibles)

Se mezcla todo en cubos y se suma vino blanco bien frío, sidra o gaseosa según la versión familiar. Ideal para las noches calurosas de diciembre.

Ensalada criolla

Tomate, cebolla y ají, indispensable para acompañar asado o carnes frías.

Palta rellena

Una entrada clásica: palta + tomate + huevo + limón + condimentos.

Tomate relleno navideño

Tomate hueco relleno de arroz frío, arvejas, huevo y mayonesa. Económico y delicioso.