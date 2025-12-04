Cofruthos: Así están los precios de frutas y verduras para las fiestas

Cofruthos: Así están los precios de frutas y verduras para las fiestasSociedad04/12/2025Por Lucas Calisaya
A días de la llegada de Navidad y Año Nuevo, Informate Salta realizó un relevamiento en el mercado Cofruthos, donde los salteños ya empiezan a buscar frutas y verduras para las mesas festivas. Los precios permiten anticipar cuánto costará preparar las comidas y bebidas tradicionales de esta época.
FRUTAS
- Arándanos: $2.000 c/u
- Durazno: $2.000 el kilo
- Bananas: $2.500 la docena
- Melón: $5.000 cada uno
- Palta: $4.000 cada una
- Manzana verde: $2.500 el kilo
- Manzana común: $2.500 el kilo
- Pera: $3.000 el kilo
VERDURAS
- Zapallitos: 3 x $2.000
- Ají: $2.000
- Chaucha: $1.500 el kilo
- Morrón rojo: $800
- Tomate: $900 el kilo
- Papa: 2 kg por $1.000
- Cebolla: 2 kg por $1.300
Con estos ingredientes —muchos de los más clásicos en Navidad y Año Nuevo— se pueden armar platos frescos y económicos para acompañar carnes frías, asados y brindis familiares.
- Ensalada de frutas tradicional
Manzana + melón + banana + durazno + pera + arándanos. Refrescante y típica de las fiestas.
- Clérigo: el infaltable en Navidad
Una bebida tradicional salteña preparada con: Durazno,Manzana, Banana, Melón, Pera, Uvas (si hubiera disponibles)
Se mezcla todo en cubos y se suma vino blanco bien frío, sidra o gaseosa según la versión familiar. Ideal para las noches calurosas de diciembre.
Ensalada criolla
Tomate, cebolla y ají, indispensable para acompañar asado o carnes frías.
Palta rellena
Una entrada clásica: palta + tomate + huevo + limón + condimentos.
Tomate relleno navideño
Tomate hueco relleno de arroz frío, arvejas, huevo y mayonesa. Económico y delicioso.