Cofruthos: Así están los precios de frutas y verduras para las fiestas

Sociedad04/12/2025Por Lucas CalisayaPor Lucas Calisaya
A días de la llegada de Navidad y Año Nuevo, Informate Salta realizó un relevamiento en el mercado Cofruthos, donde los salteños ya empiezan a buscar frutas y verduras para las mesas festivas. Los precios permiten anticipar cuánto costará preparar las comidas y bebidas tradicionales de esta época.

FRUTAS

  • Arándanos: $2.000 c/u
  • Durazno: $2.000 el kilo
  • Bananas: $2.500 la docena
  • Melón: $5.000 cada uno
  • Palta: $4.000 cada una
  • Manzana verde: $2.500 el kilo
  • Manzana común: $2.500 el kilo
  • Pera: $3.000 el kilo


VERDURAS

  • Zapallitos: 3 x $2.000
  • Ají: $2.000
  • Chaucha: $1.500 el kilo
  • Morrón rojo: $800
  • Tomate: $900 el kilo
  • Papa: 2 kg por $1.000
  • Cebolla: 2 kg por $1.300

Con estos ingredientes —muchos de los más clásicos en Navidad y Año Nuevo— se pueden armar platos frescos y económicos para acompañar carnes frías, asados y brindis familiares.

  • Ensalada de frutas tradicional
    Manzana + melón + banana + durazno + pera + arándanos. Refrescante y típica de las fiestas.

  • Clérigo: el infaltable en Navidad
    Una bebida tradicional salteña preparada con: Durazno,Manzana, Banana, Melón, Pera, Uvas (si hubiera disponibles)

Se mezcla todo en cubos y se suma vino blanco bien frío, sidra o gaseosa según la versión familiar. Ideal para las noches calurosas de diciembre.

Ensalada criolla
Tomate, cebolla y ají, indispensable para acompañar asado o carnes frías.

Palta rellena
Una entrada clásica: palta + tomate + huevo + limón + condimentos.

Tomate relleno navideño
Tomate hueco relleno de arroz frío, arvejas, huevo y mayonesa. Económico y delicioso.

