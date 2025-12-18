Las bandas cambiarias del dólar se ajustarán por inflación, ¿qué implica y cómo impactará?

Novedad de estas horas es que el Gobierno de la Nación introdujo cambios en su programa monetario para el próximo año, con el Banco Central anticipando que las bandas cambiarias del dólar dejarán de ajustarse al 1% mensual para hacerlo según la inflación de dos meses previos, medida que comenzará a regir el 1 de enero con un ajuste inicial del 2,5%, buscando que el techo y el piso acompañen el ritmo de la inflación del INDEC. ¿Qué implica esto?

Al respecto InformateSalta dialogó con el periodista económico Néstor Sánchez, quien analizó que esta decisión responde a una exigencia del Fondo Monetario Internacional y aclaró que, aunque se mantiene el esquema actual, el cambio fundamental reside en que la autoridad monetaria ahora intervendrá para frenar las subas con un valor del dólar más elevado.

Respecto a la mecánica de la medida, Sánchez detalló que subir el techo de la banda condiciona la intervención del Gobierno a una divisa más alta. "La eventual intervención para que no suba el dólar se va a hacer con un dólar más alto", señaló el economista para explicar que este ajuste no implica necesariamente un salto inmediato en el precio, sino un corrimiento del límite.

"El sistema funcionará tal cual está ahora, nada más que la banda superior va a ir aumentándose en función de la inflación; es algo que el FMI venía pidiendo desde antes de las elecciones"

No obstante, Sánchez subrayó que la principal preocupación no radica en el cambio de las bandas sino en la urgencia por captar divisas, ya que en enero vencen compromisos por 4.000 millones de dólares y no hay los recursos suficientes para afrontarlos. "No debemos esperar un dólar que se dispare por esto de las bandas cambiarias, sí tal vez por los modos en los que el Gobierno busque acumular reservas", explicó Sánchez sobre el desafío financiero que enfrentará Nación al inicio del año.

Por otra parte y haciendo un balance del 2025, Sánchez describió un año económico muy complejo donde la falta de inversión extranjera directa y la salida de grandes empresas marcaron una señal negativa. Aunque reconoció un cierto control relativo de la inflación como único mérito oficial, concluyó que "estamos viviendo en la fantasía generada por los medios y por la esperanza de la gente", mientras que la actividad real y la industria muestran complejidades pues "la economía no despeja, el único mérito es cierto control relativo de la inflación".