Asesinato en Navidad: Un hombre fue baleado en Tartagal

La jornada de Navidad quedó atravesada por un hecho de extrema gravedad en Tartagal, donde un hombre perdió la vida luego de recibir un disparo de arma de fuego en el interior de una vivienda ubicada en la comunidad aborigen Vitiche, al oeste de la ciudad. El episodio generó un fuerte impacto en la zona y motivó un amplio despliegue policial.

Según las primeras informaciones recabadas en Tartagal, la víctima habría sido alcanzada por un disparo en el pecho durante una discusión que se produjo dentro del domicilio. Personal de salud se hizo presente en el lugar tras el alerta, pero al arribar constató que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de la herida.

Tras conocerse el hecho, efectivos de la Policía de Salta montaron un operativo en la comunidad Vitiche de Tartagal, con la intervención de Criminalística, Investigaciones y Bomberos. El objetivo fue asegurar la escena, recolectar pruebas y avanzar con las pericias necesarias para esclarecer lo sucedido durante la celebración navideña.

En el marco de la investigación, las autoridades confirmaron que hay una persona detenida, quien tendría un vínculo familiar con la víctima. La principal hipótesis que se maneja en Tartagal apunta a un conflicto familiar que escaló de manera violenta y terminó con el uso de un arma de fuego, aunque los detalles aún están siendo analizados por la Justicia.



El cuerpo del hombre permaneció en el interior de la vivienda mientras se completaban las diligencias ordenadas por la fiscalía interviniente. Por el momento, no se difundieron identidades oficiales ni mayores precisiones, a la espera del avance de la causa que busca determinar responsabilidades y reconstruir con exactitud cómo se produjo este trágico episodio que conmociona a Tartagal.