Después de 5 años esperando, Obama tiene una familia

Obama estaba hace cinco años en el Centro de Adopciones Nicolás Mancilla un hogar.

Había llegado después de perderse por el ruido generado por la pirotecnia y los truenos. Actualmente tienen 9 años, está castrado, controlado y cuidado.

Daniel Farfán lo conoció y se enamoró de él. Ahora serán una familia.

Vos también podes darle un hogar Es importante recordar que, quienes deseen adoptar pueden hacerlo cualquier día de la semana dirigiéndose a las instalaciones del Centro de Adopciones llevando DNI y una boleta de servicio, de 8 a 18 horas.