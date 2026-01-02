Fuerte tormenta con granizo sorprendió a El Carril y zonas cercanas

En gran parte de la semana las precipitaciones dijeron presente en distintas zonas de Salta, con fuertes lluvias y tormentas que cayeron en nuestra provincia.

Los vecinos de El Carril fueron testigos ayer por la noche de las inclemencias climáticas, cuando fueron sorprendidos no solo por una fuerte lluvia, sino también por granizo.

Según las imágenes que circularon, compartidas por los mismos vecinos, se puede ver la intensidad de las precipitaciones que agarró a más de uno de improviso.

“Justo yo salía de mi casa” comentó una usuaria a QPS, mientras que otro informaba que en Chicoana se habría presentado el mismo fenómeno.