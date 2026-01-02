Cuenta regresiva para el Dakar 2026 y Salta vuelve a decir presente

El Rally Dakar 2026 está a horas de comenzar y la expectativa crece entre los fanáticos del deporte motor. La competencia se pondrá en marcha mañana, 3 de enero, en Arabia Saudita, con más de dos semanas de recorrido extremo que pondrán a prueba la resistencia física, mental y mecánica de los participantes.

Una vez más, Salta tendrá representantes de peso en esta edición: los hermanos Luciano y Kevin Benavides, referentes indiscutidos del motociclismo argentino, volverán a enfrentarse al desafío más exigente del rally raid internacional.

El Dakar es mucho más que una carrera: es navegación, estrategia y supervivencia en escenarios hostiles, donde cada etapa puede cambiar el rumbo de la competencia. Dunas interminables, tramos pedregosos y largas jornadas marcan el pulso de una prueba que exige al máximo.

Con la largada inminente, la atención estará puesta en el desempeño de los pilotos salteños, que buscarán ser protagonistas y dejar, una vez más, el nombre de la provincia bien alto en una competencia seguida por millones de personas en todo el mundo.