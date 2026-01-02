Vuelo con Florianópolis: "El sur de Brasil es estratégico, tiene mucho interés en Salta"

Grandes expectativas se viven en Salta por el vuelo inaugural que unirá de forma directa nuestra ciudad con Florianópolis, estando previsto que este viernes a las 18:45llegue al Aeropuerto Martín Miguel de Güemes la primera aeronave de Aerolíneas Argentinas proveniente de Brasil.

Al respecto del inicio de este nuevo vuelo entre nuestra provincia y el vecino país, InformateSalta conversó con Facundo Assag, de la Cámara de Turismo quien señaló la importancia de esta conexión, esperando que la misma pueda potenciarse y a la vez, que sean muchos los que lleguen a disfrutar de las bellezas o atractivos locales.

“Cada vez que se abre una nueva ruta internacional, es una noticia positiva, nosotros estamos alineados con la estrategia del Gobierno de consolidar a Salta como un hob internacional, que se sumen más rutas porque nos dan nuevas oportunidades”, enfatizó.

"Ojalá que el vuelo se mantenga y podamos fortalecerlo"

A esto agregó que más vuelos de tal índole “es algo que necesitamos como el destino que somos, el sur de Brasil es un mercado estratégico, tienen mucho interés por el norte argentino, por la región y por Salta, por nuestros paisajes y nuestra gastronomía”, aseveró.

Así, hay expectativa en que el vuelo pueda ayudar a crecer en materia turística y a futuro. “Somos conscientes que este vuelo inicialmente se presenta como emisor, más que receptivo, pero no deja de ser una oportunidad para aprovecharlo, significa profundizar lazos comerciales y necesitará de un esfuerzo público como privado”.

Verano moderado

InformateSalta también le consultó a Assaf en torno a las expectativas por la temporada de vacaciones que acaba de iniciar, las cuales son positivas, aún entendiendo que no es época fuerte en el ámbito local, lo cual no resta herramientas y alternativas para aprovechar.

“Las expectativas son moderada, sabemos que el verano no es temporada fuerte en Salta pero, como Cámara, buscamos que todos la pasen de la mejor forma posible, con herramientas, con descuentos en alojamientos, gastronomía o aéreos, con estrategias como cuotas sin interés, para que nos elijan como destino”, concluyó.