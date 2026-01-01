Hospital San Bernardo: Más de la mitad de las urgencias fueron por accidentes viales en 2025

El Hospital San Bernardo cerró el 2025 con cifras que vuelven a encender la alarma sobre los siniestros viales en Salta. Según el balance oficial del nosocomio, casi el 55% de las atenciones registradas en guardia estuvieron vinculadas a accidentes de tránsito, principalmente protagonizados por motociclistas.

Entre enero y noviembre de este año, el principal hospital público de la provincia atendió 6.352 personas en su servicio de guardia. De ese total, la mayoría de los ingresos correspondió a hechos viales ocurridos tanto en la capital como en el interior.

El desglose de los casos atendidos refleja una fuerte incidencia de los vehículos de menor porte:

2.459 motociclistas

318 ciclistas

307 automovilistas

146 peatones

205 usuarios de transporte público

Estas cifras confirman que las motocicletas continúan siendo uno de los factores más críticos en materia de seguridad vial, concentrando el mayor número de lesionados que requieren atención hospitalaria.

Además de los ingresos por emergencias, el Hospital San Bernardo asistió durante el año a 12.948 pacientes en traumatología, especialidad que recibe una gran cantidad de personas con lesiones derivadas de accidentes de tránsito.

Desde el ámbito sanitario advierten que la prevención, el respeto de las normas de tránsito y el uso de elementos de protección siguen siendo claves para reducir estas cifras que, año tras año, se repiten con preocupación en los balances hospitalarios.