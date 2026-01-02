El turismo en Salta tendrá seis meses más de beneficios municipales

La Municipalidad de Salta resolvió prorrogar por 180 días la vigencia del Régimen de Acompañamiento al Sector Turístico, una medida destinada a sostener y fortalecer la actividad en el actual contexto económico.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto N.º 0281/25 y extiende los alcances del régimen creado por la Ordenanza N.º 16.420, cuyo vencimiento original estaba previsto para el 14 de enero de 2026. Con esta prórroga, los beneficios continuarán vigentes durante seis meses más a partir de esa fecha.

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la medida responde a la persistencia de factores económicos adversos que siguen impactando de manera directa en el sector turístico, considerado uno de los pilares estratégicos para el desarrollo económico y social de la ciudad.

El régimen contempla beneficios fiscales y administrativos de carácter excepcional y transitorio, orientados a acompañar la recuperación de las actividades vinculadas al turismo y a preservar el entramado productivo local, que incluye alojamientos, gastronomía, servicios y actividades complementarias.

El decreto establece además que los interesados deberán solicitar nuevamente el acceso a los beneficios, cumpliendo con los requisitos que determine la Autoridad de Aplicación conforme a la normativa vigente. Asimismo, se aclaró que la prórroga no alcanza a los vencimientos de los certificados de habilitación comercial, que deberán renovarse según los plazos habituales.